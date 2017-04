Les grévistes de la faim demandent… la cantine ?! Par Bely.

Ils sont prisonniers palestiniens en grève de la faim mais, horreur, leurs affreux geôliers israéliens leur interdisent l’accès de la cantine et ne leur donnent plus d’eau minérale, juste l’eau du robinet à boire…

Ca ne s’invente pas ! Cette incroyable réclamation, est l’argument « coup de poing » d’une nouvelle campagne de presse internationale qui se met en place, et de la présenter sur le site de « The International Solidarity Movement » en date de 26 avril 2017. Là des avocats d’Addameer de raconter que s’ils n’ont pu rencontrer le 25 avril dernier, dans les prisons de Nafha, Hadarim et Asqlan, les prisonniers et détenus en grève de la faim, ils ont pu discuter avec des prisonniers non-grévistes qui les ont informés des récents développements de cette grève de la faim.

Comment les horribles colons israéliens, ces infâmes gardiens de prison de pauvres prisonniers palestiniens grévistes de la faim se permettent des agissements immondes du genre : « Les priver de visites familiales, mais aussi leur supprimer des temps de loisirs, pis encore leur interdire l’accès à la cantine et, (jugez de la cruauté de ces bourreaux) ne les autoriser qu’à boire l’eau du robinet ! » (Sic). Qu’ont-ils appris d’autre ? Qu’Israël prive ses prisonniers palestiniens, malades de surcroît, de télévision !

« Pendant une visite à la prison Hadarim, le prisonnier Thabet al-Mardawi a expliqué à Maître Mona Naddaf, avocate d’Addameer, des prisonniers malades ont été transférés dans les cellules de la Section 5 à Hadarim, qui est une division de détention civile. Les prisonniers y vivent dans un isolement total, sans télévision, sans appareils électriques et ils dorment sur des tapis. »