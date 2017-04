L’ancien ministre Guidéon Saar qui a annoncé son retour en politique, estime avoir le plus de chance pour former le prochain gouvernement. Saar estime que Netanyahou terminera son mandat en 2019 et ne se représentera pas. « J’ai plus de chance d’être élu et de former un gouvernement que Yaïr Lapid. J’ai un large soutien du public et conserve donc les plus grandes chances d’être le prochain Premier ministre », a-t-il déclaré.