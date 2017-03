Habituée du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, l’Algérie bafoue le droit des femmes

De plus en plus d’Algériennes travaillent, mais leur salaire est source de conflits, des hommes mettant la main sur les émoluments de leur épouse, qui sont souvent contraintes de recourir à la justice. « C’est un harcèlement financier. Il s’agit d’un phénomène très dangereux qui a été longtemps gardé sous silence« , estime l’avocate Fatma-Zohra Benbraham. Il arrive que la femme active subisse un véritable chantage financier: si elle refuse de laisser son conjoint disposer à sa guise de son salaire, elle est privée de travail et condamnée à rester à la maison ou elle est même répudiée rapporte l’OLJ…