Hackathon à Jérusalem: Ils planchent pour contrer antisémitisme et antisionisme. Par Bely

Ce concours qui s’est déroulé il y a une semaine à peine a été créé pour lutter, contrer et trouver « LA » solution pour éradiquer tous les propos violents, virulents, haineux, tous les noms d’oiseaux inadmissibles mais irrémédiablement associés à tout antisémitisme-antisionisme primaire…

Voilà ce que se sont donnés comme but quelques « Menschs » de la nouvelle génération israélienne ciblée culture du Web, Start-up-high-tech et tutti-quanti. Ce que l’on peut résumer par cette formule lapidaire : « Quelques jeunes cerveaux se sont mis au défi de refaire le monde en 24 heures ! »

Ville choisie pour cette spécifique mouture « Hackathon 2017 » ?Jérusalem.Et plus particulièrement de vieux locaux, bâtiments anciens aux grandes salles claires (qui oserait évoquer le hasard ?), dont le nom, « Mass Challenge », plus qu’approprié ne s’invente pas !

Une heureuse initiative née de l’association « IsraéliHub & Ministère des affaires étrangères français », ce dernier-nommé ayant proposé de lancer un tel challenge à la communauté des informaticiens toute entière !

https://youtu.be/gR81Tpu7NAk?t=42

Quant au jeune responsable, Erez Benyamin, de prendre plaisir à expliquer comment sont nés et le concept et le nom, développement du fond et de la forme.

Le concept : Mettre la technologie existante au service des humains. Trouver des solutions à des problèmes insolubles depuis la nuit des temps, à savoir, dans le cas qui nous intéresse, éradiquer antisémitisme et antisionisme.

Le nom Hackathon : Symbolique mélange du code informatique « Hack » et une partie du mot Marathon !

(Question subsidiaire : Comment diffuser tous azimuts ?)

Et, (stupéfiant pour qui ne côtoie pas ce milieu), de constater qu’il existe des informaticiens experts en réseaux sociaux, plus particulièrement dans le domaine des propos racistes, antisémites et antisionistes !

Et avec eux Israël qui planche sur le sujet depuis trop longtemps pour ne pas assister à la remise du prix de dix mille shekels au projet reconnu le meilleur.