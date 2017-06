Haine d’Israël : un organisme de l’ONU utilise la photo d’une fillette syrienne pour dénoncer… le blocus de Gaza

L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a utilisé la photo d’une fillette syrienne pour dénoncer le blocus de la Bande de Gaza.

Imagine being cut off from the world for your whole life. That’s reality for children like Aya. https://t.co/gousljQKle pic.twitter.com/Nd2HVMfkxn

— UNRWA (@UNRWA) 29 mai 2017