Haine d’Israël : le Roi du Maroc annule sa participation au 51ème sommet de la Cedeao à cause de la présence de Netanyahu

Le Roi Mohammed VI a décidé d’annuler sa participation au 51ème sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) en raison du contexte créé par l’invitation adressée au Premier ministre israélien, a annoncé jeudi soir le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Ce sommet doit notamment examiner le dossier déposé par le Maroc pour rejoindre ce groupement régional en tant que membre à part entière, et le Roi marocain avait prévu d’assister et de prononcer un discours lors de ce sommet prévu les 3 et 4 juin à Monrovia au Libéria, a indiqué le ministère marocain dans un communiqué.

« Toutefois, au cours des derniers jours, des pays importants de la Cedeao ont décidé de réduire au minimum leur niveau de représentation à ce sommet, en raison de leur désaccord avec l’invitation adressée au Premier ministre israélien », a-t-on ajouté.