Haine du Juif et laïcité : des membres du gouvernement attaquent Finkielkraut

La Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a fustigé samedi les critiques du philosophe et académicien Alain Finkielkraut qui accuse la benjamine du gouvernement d’être complaisante vis-à-vis des islamistes.

« C’est donc un honneur d’être, moins de 24 heures après ma nomination au Gouvernement, la cible privilégiée d’une personnalité telle que vous. Que vous, le grand philosophe, l’Académicien, l’homme de valeurs, ayez décidé de choisir comme adversaire politique et cible de vos attaques en cette période passionnante et cruciale la benjamine du gouvernement, issue de la société civile, élue locale, venant de quartiers populaires, non diplômée d’une grande école, femme, de gauche et féministe de surcroît, ou bien c’est un hasard, ou bien c’est un aveu de faiblesse de votre part, ou bien c’est un positionnement politique », a-t-elle déclaré dans un courrier que s’est procuré le journal Libération.