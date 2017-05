Quand le Hamas fait de la com’

Dans un communiqué, l’organisation terroriste Hamas, au pouvoir à Gaza, a retiré de ses professions de foi la destruction de l’État d’Israël et reconnait même les frontières de 1967.

Cette manœuvre pour sortir de l’étau économique et politique imposé par le Fatah afin de récupérer le pouvoir à Gaza et aussi pour se « relégitimer » auprès de la communauté internationale, n’a pas échappé au Premier Ministre israélien, Binyamin Nétanyahou qui à réagit : « C’est une fausse déclaration. On voit encore que le Hamas continue d’investir toutes ses ressources non seulement pour la préparation d’une guerre contre Israël, mais aussi pour éduquer les enfants de Gaza à l’extinction d’Israël. »