Le Hamas met en scène le procès de l’assassin présumé de l’un de ses chefs

Le 11 mai 2017, Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a organisé une conférence de presse en présence de Yahya al-Sinwar, le chef du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza. Haniyeh a annoncé qu’après un « travail intensif », les forces de sécurité ont arrêté l’assassin de Mazen Fuqahaa un haut responsable du Hamas qui a été tué le 24 mars 2017, sur le parking situé près de sa maison, qui, selon Haniyeh, aurait agi » sur les ordres d’officiers israéliens. » Il a qualifié la découverte de « moment historique » et « d’accomplissement » et a affirmé que l’assassinat était un coup dur porté par Israël au Hamas sur le plan sécuritaire et stratégique.

D’après « une source impliquée dans l’enquête, » le tueur était Ashraf Abu Layla, 30 ans, du camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza. Dans le passé, il était actif au sein des Brigades Izz al-Din al-Qassam et impliqué dans le meurtre de militants du Fatah au cours de l’année 2007. Il a été expulsé des Brigades Izz al-Din al-Qassam en 2008 pour « crimes moraux et usage excessif de la force. » Il a ensuite rejoint des réseaux affiliés à l’Etat islamique. Selon la source, Abu Layla était membre d’un réseau israélien de dix hommes qui auraient été manipulés par le Mossad, et tous auraient été arrêtés par les forces de sécurité du Hamas.

Al-Fadhl Dily, sous-procureur général militaire dans la bande de Gaza, a déclaré que les délibérations initiales avaient débuté au tribunal militaire concernant Ashraf Abu Layla. Il a ajouté que la question de deux autres suspects, dont l’identité n’a pas été divulguée, serait examinée séparément. Après deux réunions, le sort de l’accusé sera décidé.

Des rassemblements et des défilés ont eu lieu dans toute la bande de Gaza pour célébrer l’arrestation de l’assassin de Mazen Fuqahaa. Lors d’un rassemblement de masse organisé près du domicile de Mazen Fuqahaa en présence de responsables de la branche armée du Hamas, un discours a été prononcé par Iyad abu Fanuna, l’un des terroristes palestiniens libérés dans le cadre de l’accord Shalit. Il a affirmé que l’arrestation de l’assassin de Mazen Fuqahaa prouve à Israël que « la résistance se vengera et fera trembler Tel-Aviv et Jérusalem. » Il a ajouté que la « résistance » [cf., les organisations terroristes] en Cisjordanie fera ce qu’elle doit faire et vengera la mort de Fuqahaa.