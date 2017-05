Comme beaucoup d’informations dans un monde où tout se doit d’aller vite, un monde qui vérifie beaucoup moins qu’il n’affirme, rien ne permet de démêler véritablement le vrai du faux. Vérité incontestable que ce gadget ait tout envahi pis qu’une déferlante un soir de pleine lune. Un petit jouet qui s’est répandu soudain dans les cours de récréation mais plus inattendu dans les classes et, phénomène totalement imprévisible, se soit imposé partout dans le monde entier.

Vérité aussi qu’il ait la forme d’une espèce d’hélice à trois branches pas plus grande que la paume d’une main, le but du jeu étant alors de le tenir entre le pouce et le majeur pour le faire tourner le plus longtemps possible grâce à un astucieux montage « roulement à billes », après une manipulation relativement aisée, en équilibre sur un doigt !

Dernier élément, tout le monde est d’accord pour imputer la création du « Hand Spinner » à Catherine Hettinger en 1997.

Le reste est du domaine des gémeaux au double visage !

Version côté-pile, que d’affirmer que ce nouveau jouet vedette dans les écoles a été conçu aux Etats Unis pour des enfants autistes hyperactifs ou présentant des troubles de la concentration…

Version côté-face, grand écart intellectuel, l’Hand-Spinnner aurait été imaginé, lors d’un voyage en Israël dans les années 1980 par Catherine Hettinger, devant le tableau de garçons palestiniens tentés plus qu’à leur tour de jeter des pierres pour blesser des soldats israéliens.

Le fait de tourner une hélice pour ne pas dire se tourner les pouces pouvant, selon elle, représenter une alternative acceptable à des jeux autrement violents !

Vrai? Faux ?

Vrai ou faux, création américaine pour autistes ou élément israélien empêcheur de lancer des pierres, voilà un agent double que nos enfants et petits-enfants manipulent sans arrêt !

Dommage pour Catherine Hettinger, les bénéfices de son jouet n’ont ni doublé ni suivi aucune courbe ascensionnelle.

Non seulement elle n’a rien reçu de ce qui aurait dû n’être que de légitimes bénéfices pour pareil succès mais au contraire, ne pouvant plus régler les frais de renouvellement de son brevet, Catherine Hettinger a dû céder ses droits en 2005, des droits tombés ainsi dans le domaine public… Et ça, c’est vraiment pas du jeu !