Hanoucca à Bahreïn : La vidéo qui fait scandale sur les réseaux sociaux arabes

(Vidéo) Voici la vidéo qui est partagée par milliers en ce moment sur les réseaux sociaux arabes. Des Juifs américains qui séjournent dans l’émirat de Bahreïn célèbrent la fête de Hanoucca en compagnie de « locaux ». Non seulement les convives chantent mais ils dansent. Cette célébration de la première bougie de Hanoucca entre Juifs et Musulmans a déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux arabes. Les uns reprochant aux Bahreïnis leur « ouverture aux sionistes », les autres réclamant des poursuites contre les fêtards. Très peu se réjouissent de ces images qui cassent les idées reçues et les clichés en tous genres.