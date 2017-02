Heurts entre islamistes et police palestinienne à Hevron

La presse palestinienne relate que loe Parti de la libération islamique, un parti extrémiste islamiste aspirant à relancer le Califat, a organisé au début du mois un rassemblement de masse à Hébron pour protester contre la décision de Mahmoud Abbas de transférer des terres du Waqf à l’Eglise orthodoxe russe à Hébron. Les manifestants ont brandi des pancartes et scandé des slogans contre l’AP et contre la Russie. La manifestation a dégénéré en confrontations avec les services de sécurité palestiniennes, qui ont dispersé les émeutiers en faisant usage de la force et avec des gaz lacrymogènes. La décision fait suite à un décret présidentiel du 4 janvier 2017 dans lequel Abbas accorde 72 dunams de terres du Waqf à l’Eglise russe de Hébron. L’Eglise est la seule de la ville, à majorité musulmane. L’Eglise a été construite en 1906 sous l’Empire ottoman, et est actuellement un site touristique.