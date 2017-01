Hillary Clinton laisse tomber la politique

La perdante de l’élection présidentielle américaine Hillary Clinton ne se représentera plus à aucune élection de sa vie, a assuré dimanche l’une de ses proches. « Elle trouvera le moyen de venir en aide aux enfants et aux familles dans les prochaines années, c’est l’engagement de toute sa vie », a déclaré Neera Tanden, présidente du centre de réflexion progressiste Center for American Progress, et conseillère informelle de la candidate pendant sa dernière campagne. « Mais elle ne devrait plus jamais se présenter à une élection », a-t-elle assuré sur CNN.