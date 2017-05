Au terme d’une campagne très agressive, les élections pour la présidence du syndicat Histadrout se sont déroulées mardi et les résultats définitifs ne seront connus et publiés que jeudi. Mais d’ores et déjà, la tendance est nettement favorable au président sortant, Avi Nisenkorn face à sa challenger Shelly Yehimovitch: mercredi matin, après le dépouillement de […]

…Lire la suite