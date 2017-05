Honorée pour avoir neutralisé le terroriste malgré ses blessures

Elle s’appelle Katya Sohet et vient de recevoir des mains du Président Reuven Rivlin le « Prix de l’héroïsme », à l’occasion de la cérémonie annuelle « Personnalités de l’année », retransmise par Channel 9, qui s’est tenue au Binyanei Haumah à Jérusalem jeudi soir dernier.

Il y a plus d’un an, Katya Sohet a été blessée lors d’une attaque terroriste dans la zone industrielle d’Ariel alors qu’elle y était en service en tant que garde de sécurité. Malgré son état, elle a réussi à tuer le terroriste et a sauver la vie des autres civils présents à ce moment-là. Jeudi soir dernier, le président Rivlin lui a déclaré : « Katya, vous êtes un véritable héros, un vrai combattant ainsi qu’une source de fierté pour tout Israël ».

En présence également du ministre de la défense, Avigdor Liberman, du ministre de la Protection de l’environnement et des Affaires de Jérusalem, Ze’ev Elkin, du ministre de l’Intégration, Sofa Landver, et du ministre adjoint de la Défense Eli Ben-Dahan, la cérémonie a tenu à récompenser les travaux et les réalisations des citoyens israéliens de l’ex-Union soviétique notamment dans les domaines de la sécurité, de la technologie, de la culture, de l’éducation et du sport.

« Aujourd’hui près de trois décennies après cette grande immigration des années 1990, personne ne peut imaginer le visage que l’État d’Israël aurait eu sans les ressortissants de l’ancienne Union soviétique, et sans leur contribution à la promotion et à l’enrichissement du capital humain de l’État d’Israël », soulignant « Vous nous remplissez d’une véritable fierté israélienne, mes chères personnalités de l’année, vos réalisations personnelles ont grandement contribué à l’Etat d’Israël et se sont manifestées comme dans l’acte de Katya Sohet du véritable héroïsme, de l’ingéniosité et du courage. Agissez là où êtes bons, là où vous vous sentez bien, parce que si c’est bon pour vous, cela l’est également pour le pays ».

