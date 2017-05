Hot changera de nom en Israël. Il sera rebaptisé « Altice ».

D’ici à la fin juin 2018, la quasi-totalité des actifs de Patrick Drahi dans les télécoms auront adopté le nom de la maison mère Altice. Ainsi HOT Telecommunication Systems va changer de nom en Israël.

Altice est un groupe multinational présent dans les télécoms, les contenus, les médias, le divertissement et la publicité. L’entreprise qui a racheté de nombreux câblo-opérateurs, opérateurs de télécommunications et entreprises de communications, est présente dans 10 pays dont la Belgique, la France (y compris outre-mer aux Antilles, en Guyane et dans l’Océan Indien), les États-Unis, Israël, le Luxembourg, le Portugal, la République dominicaine et la Suisse. Patrick Drahi a créé cette entreprise de droit luxembourgeois, cotée à la bourse d’Amsterdam.

Il en détient encore 58,50 % en 2015 via Next L.P, établie à Guernesey. En 2015, le groupe emploie plus de 30 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros, une capitalisation boursière d’environ 30 milliards d’euros (elle n’était que de 5,7 milliards € en janvier 2014 lors de son IPO) et une dette nette de 33 milliards d’euros.