Hypercacher : l’avocat des victimes porte plainte contre Manuel Valls et 5 ministres

L’avocat de victimes de la prise d’otages de l’Hyper Cacher a déclaré avoir porté plainte contre Manuel Valls et cinq de ses ministres d’alors. Selon lui, le gouvernement a trop tardé à publier la photo du tueur le 9 janvier – jour de la prise d’otages – et les éléments connus sur son identité. L’avocat indique que les ministres connaissaient l’identité d’Amedy Coulibaly dès le 8 janvier, peu après l’attaque de Montrouge. En cause : Manuel Valls, Premier ministre d’alors, Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, Christiane Taubira, garde des Sceaux, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à la tête de la Défense, et Axelle Lemaire, ministre du Numérique. Pour maître Metzker, ces agents de l’État sont coupables de « mise en danger », de « non-assistance » et de « non-dénonciation de crime », précise-t-il.