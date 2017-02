Ikea propose son nouveau catalogue dédié aux juifs orthodoxes, puis s’excuse. Par Bely

IKEA, qui n’a jamais revendiqué l’envie d’associer les affaires à la philosophie, est donc comme toute forme de commerce qui se respecte, une société à but lucratif, c’est à dire faite pour engranger un maximum de bénéfices.

Pour plaire aux desiderata d’une toute petite faction de ses clients israéliens, les juifs orthodoxes, IKEA n’a pas hésité à ajouter un supplément à son catalogue classique, une édition spéciale sans une image ni référence à la femme ! « Le géant suédois Ikea vient de publier un nouveau catalogue de meubles, spécialement conçu pour la communauté haredim (orthodoxe) d’Israël, dans lequel aucune photo de femme ou de fille n’apparaît, explique Ynetnews.

D’après les explications de la firme, le but de ce catalogue “spécial et alternatif” est de “permettre aux communautés religieuses et aux ultraorthodoxes de profiter des produits et des solutions Ikea, en fonction de leur mode de vie”, tout en garantissant que “les perceptions les plus traditionnelles de la pudeur” soient respectées, rapporte le quotidien israélien.

Les photos du catalogue mettent à l’honneur les produits “les plus demandés par les consommateurs « haredims”, précise Ynetnews : lits superposés, grandes bibliothèques conçues pour les livres saints, lits d’enfants, ainsi que “des tables pliantes destinées à être utilisées pendant shabbat tandis que les légendes appellent à “‘savourer la convivialité familiale’, tout en ne mettant en scène que des hommes élevant leurs fils !

Les excuses d’Ikéa

Au dernières nouvelles, une porte-parole d’Ikea en Suède a, elle, rappelé que la marque « défendait l’égalité des droits ». « Nous avons trouvé que la brochure de la branche locale d’Ikea ne respectait pas cela », a-t-elle ajouté.

Shuky Koblenz, directeur exécutif de la branche israélienne, a reconnu qu’une brochure sur mesure avait été publiée en février et a exprimé des excuses. Ikea, avec environ 400 magasins dans près de 50 pays dans le monde, compte trois boutiques en Israël.

Alors ?

De ne pas s’être arrêté un instant sur la possibilité que ce puisse être une façon de nier, d’effacer, de gommer l’existence-même de plus de la moitié de l’humanité, la gente féminine, n’est à la gloire ni des orthodoxes ni d’IKEA …