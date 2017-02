Il faut plus de mosquées en Normandie, les 35 existantes sont pleines

Plusieurs mosquées sont en cours de construction ou d’agrandissement en Normandie. Pour les responsables de ce culte, elles sont « un rempart contre la radicalisation ».

La Normandie compte 35 mosquées et salles de prière sur les cinq départements de la région (voir notre carte ci-dessous). Pour les responsables religieux, ce n’est pas suffisant. De nouvelles sont en train de sortir de terre.

C’est le cas à Évreux (Eure), où déjà deux mosquées sont en place et où une troisième devrait voir le jour d’ici six ans ; à Argentan (Orne), où la première pierre a été posée en janvier 2017 ; ou encore à Grand-Couronne, près de Rouen (Seine-Maritime). Là-bas, les fidèles prient toujours dans un préfabriqué. Ils se sont donc cotisés et sont parvenus à rassembler 250 000 euros. La construction d’une véritable mosquée va débuter en février 2017.