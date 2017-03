Il met le feu à une employée de la caisse médicale de Holon

Un homme âgé de 77 ans a versé ce matin un produit inflammable sur une employée de la caisse d’assurance maladie « Clallit » de Holon, avant d’y mettre le feu et de prendre la fuite. L’employée à succombé à ses blessures et la police est parvenue , une demi-heure plus tard, à retrouver le meurtrier. L’enquête commence pour déterminer les motivations du septuagénaire.