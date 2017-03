Il va clouer le bec des représentants arabes au Conseil des Droits de l’Homme

(Vidéo ) On ne compte plus les séances du Conseil des Droits de l’Homme de l’Onu, basé à Genève et consacrées au dénigrement d’Israël. Cette semaine encore, le Conseil se réunissait pour évoquer « le régime d’Apartheid » pratiqué par Israël. Les représentants des pays arabes prennent tour à tour la parole pour condamner l’Etat juif et dire tout le bien qu’ils pensent de Rima Khalaf, une déléguée jordanienne qui vient d’être écartée des Nations Unies pour avoir rendu un rapport à charge contre Israël…et sa politique d’Apartheid.

Le secrétaire générale de l’Onu Antonio Guterres a lui-même reconnu que ce rapport était déconnecté de la réalité. A la fin de la période consacrée à la critique d’Israël, le président de séance va donner la parole à Hillel Neuer. Le représentant de l’ONG « UN Watch », va laisser les ambassadeurs arabes sans voix !