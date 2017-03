Imbattable ! Apprendre à parler l’hébreu dans son fauteuil sans se ruiner…

L’apprentissage de l’hébreu n’est pas une tache facile, bien que les olims suivent 5 mois intensifs d’Oulpan, cette formation intensive ne permet pas de se sentir à l’aise à l’oral. Pour les enfants la problématique est la même, l’Oulpan proposé dans les établissements ne suffit pas aux élèves pour suivre le rythme normal d’une classe. Coolamnews a déniché une pépite sur le net. L’idée d’un franco-israélien qui vous permettra enfin… de prendre autant de cours d’hébreu que vous le souhaitez à tout petit prix.

Pour compléter leur apprentissage, beaucoup de familles prennent des cours particuliers mais le coût est particulièrement élevé en Israël, il faut compter entre 100 et 120 NIS de l’heure. Le budget de soutien scolaire d’hébreu, d’anglais et de mathématique peut rapidement atteindre des montants élevés.

www.albert-learning.com vient de lancer une nouvelle offre pour l’apprentissage de l’hébreu, en plus de l’anglais et du français en ligne avec des professeurs particuliers. Un forfait illimité à un prix très compétitif à partir de 29,90€/mois. Vous choisissez un cours en fonction de votre besoin ou de votre niveau sur leur plateforme et dès qu’il est terminé vous pouvez vous inscrire au prochain, avec le même professeur ou pas.

Les leçons proposées sont des cours particuliers de 30 minutes via Skype. Leurs professeurs n’enseignent pas dans leur langue maternelle mais ils maîtrisent parfaitement la langue et sont diplômés. Ce sont généralement des professeurs indiens, russes ou d’autres pays, tous sélectionnés soigneusement avec une attention particulière sur leur accent qui doit être le plus neutre possible.