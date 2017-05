Incroyable ! un mariage hassidique a eu lieu sur Times Square ! (Vidéo)

Un dais nuptial a été dressé dimanche dernier sur Times Square, place très prisée de New York surnommée ‘le carrefour du monde’, pour la célébration d’un mariage juif orthodoxe unissant JJ Hecht, du quartier de Crown Heights, et Hadassah Halperin, de Toronto…..

Le marié est le plus jeune fils du Rav Shea Hecht, dirigeant communautaire très actif qui a dirigé la cérémonie devant plus de 100 invités.

De très nombreux touristes, se trouvant là par hasard, ont été surpris par cet événement tout à fait inattendu.

Ils ont regardé avec intérêt et émotion ce spectacle inhabituel, s’approchant pour voir de plus près la Houppa et les danses hassidiques, au son d’un orchestre, qui ont suivi.

Interviewé par COL-Live, le Rav Hecht a expliqué qu’il avait choisi de célébrer le mariage sur la place publique ‘pour renforcer le statut du mariage, de façon général, et plus particulièrement celui du mariage juif’.

Il a ajouté : « Beaucoup de gens ne croient plus au mariage et nous espérons que cette Houppa sera perçue comme une proclamation en sa faveur ».