(Vidéo) De nombreux internautes nous ont fait parvenir ce clip qui circule sur les réseaux sociaux et qui appelle à l’unité du peuple juif. « Tous unis », est pour Shimshone Attali son concepteur, « un message fort afin de sensibiliser le peuple juif et faire comprendre que l’unité est indispensable pour notre protection et l’arrivée de Mashiah ».

Musique et Paroles Shimshone Attali

Orchestration et Arrangement Theo Bereby

Une production Israeltorah.com