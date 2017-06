Inondations au Sri Lanka (au moins 202 morts) : Israël fournit du matériel de secours

Israël a annoncé jeudi avoir fourni du matériel de secours au Sri Lanka après les pluies diluviennes et les inondations qui ont touché le pays.

Les fournitures de secours comprennent des pompes à eau, des filtres à eau, des kits d’éclairage solaire et des torches à LED, ainsi que 50 000 comprimés pour la purification de l’eau.

Israel provides emergency supplies following #SriLankaFloods including power generators & drinking water delivered by Amb. @danielocarmon pic.twitter.com/vuWRsBSwni

— MASHAV Israel (@MASHAVisrael) 1 juin 2017