Inquiétante multiplication des projets d’attentats en France

C’est une inquiétante vague d’attentats déjoués en France depuis l’annonce de la mort du terroriste Rachid Kassim, considéré comme un membre important de l’Etat islamique.

Mardi, dans le cadre d’une enquête diligentée par le parquet antiterroriste de Paris et menée depuis l’été dernier par un juge d’instruction, des hommes de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et des policiers du Raid ont arrêté une adolescente à Brunstatt. L’opération s’est faite dans la plus grande discrétion, à l’aube, dans un logement qui, d’après les informations du journal l’Alsace, n’était ni le sien, ni celui de ses parents. La jeune fille a ensuite été conduite en région parisienne où elle a rejoint deux autres jeunes femmes : une lycéenne en terminale S, âgée de 18 ans, arrêtée à la même heure à Creil (Oise) et une autre adolescente interpellée simultanément à Noisiel (Seine-et-Marne).