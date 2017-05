Inquiétude à Damas : « un rassemblement de forces sans précèdent à la frontière jordanienne »

L’exercice stratégique annuel des pays alliés à la frontière jordanienne éveille en Syrie la crainte d’une offensive occidentale terrestre sous la direction des Etats-Unis. L’exercice, surnommé « Le lion affamé », rassemble tous les ans les forces armées de 20 pays et les milliers de soldats occidentaux et arabes qui y participent s’amassent à proximité de la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Malgré le fait que cet exercice est prévu depuis des mois et ne présente donc aucune surprise, le Hezbollah et l’armée syrienne ne semblent pas convaincus et sont en état d’alerte maximale.