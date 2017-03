Intel accepte que MobilEye (racheté 15 milliards de dollars), reste en Israël

Après le rachat par Intel de MobilEye, une société israélienne spécialisée dans des systèmes anti-collisions et d’assistance à la conduite, pour plus de 15 milliards de dollars, le directeur général de MobilEye a assuré que « le centre d’activités de Mobileye restera en Israël. La compagnie établira un centre de développement mondial dans ce pays (en Israël) et sera responsable de toute l’activité internationale (voitures autonomes) d’Intel », a dit Ziv Aviram à M. Netanyahou lors de leur entretien téléphonique, selon les services du Premier ministre.