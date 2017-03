Intervention courageuse d’un prêtre libanais contre les terroristes du Hezbollah

Le patriarche maronite Béchara Raï a estimé vendredi dans un entretien à la chaîne Sky News en arabe que l’intervention militaire des terroristes du Hezbollah en Syrie a « divisé les Libanais ».

« Le Hezbollah a pris part à la guerre en Syrie sans aucune considération pour la position officielle libanaise de distanciation », a estimé le chef de l’Église maronite, dans cet entretien télévisé diffusé sur YouTube, vendredi. « Cela a embarrassé les Libanais et les a divisés entre ceux qui étaient favorables à cette intervention et ceux qui étaient contre », a ajouté le dignitaire libanais. Et de poursuivre : « Lorsque le Hezbollah est entré en Syrie, il ne l’a pas fait sur ordre de l’État (…). La décision du parti divise à ce jour les Libanais ».