Invention israélienne : le vêtement intelligent qui analyse votre état de santé

Voilà une invention qui va complètement modifier le suivi des patients à risques. La start-up israélienne « HealthWatch Technologies » vient de mettre au point un vêtement capable de détecter l’état de santé de celui qui le porte, y compris l’activité cardiaque, avec la même précision qu’un centre médical. Cette invention géniale n’en est pas à l’état de prototype, elle est déjà dans le commerce sous le nom « MasterCaution ».

Trois équipes ont croisés leurs compétences pour aboutir à ce résultat. Une équipe d’experts en informatique, une autre en médecine et une troisième spécialisée dans le textile. Le résultat est surprenant pour ces vêtements digitaux dans lesquels sont incorporés des capteurs, capables d’effectuer un suivi continu des signes vitaux de ceux qui les portent. Malgré les dispositifs technologiques, ces vêtements sont lavables en machine.

L’intérêt d’un tel vêtement intelligent est le gain de temps et bien sur sa fiabilité. Car en cas d’accident de santé, c’est une véritable course contre la montre qui se joue pour sauver la vie du patient. Le processeur du MasterCaution possède la technologie nécessaire pour déchiffrer et analyser les données reçues et ensuite, transmettre les résultats, par une connexion Bluetooth ou Wi-Fi, au smartphone de l’utilisateur mais également à tout professionnel de santé préétabli ou à un service de surveillance à distance.

En cas de détection de problèmes tels que l’arythmie, l’ischémie, les anomalies respiratoires, les chutes soudaines ou l’absence de mouvement du patient, MasterCaution est capable d’émettre un signal d’alerte. Avant d’en arriver là, ce « vêtement médecin », permettra à tous ceux qui le souhaitent, de profiter d’un système de surveillance médicale, sans que leur mode de vie ne soit affecté.