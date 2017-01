Ipsos: les Musulmans sont plus antisémites que les sympathisants du Front national

Voilà une étude de l’institut Ipsos qui va faire parler d’elle au sujet de l’antisémitisme en France. Alors qu’un quart de la population valide les thèses antisémites les plus éculées, on apprend avec intérêt que la population musulmane compte en son sein quelque 50% d’antisémites, soit plus que ceux du Front National, dont 39 % des sympathisants expriment leur haine des Juifs.