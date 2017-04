Irak : Ces saints juifs qui exaucent les prières des musulmans!

Dans Sadr City à Bagdad se trouve un cimetière de quelque 4 000 tombes juives. Il y a seulement quelques visiteurs, et le silence prédomine. La plupart des familles juives qui ont enterré leurs morts dans les cinq hectares du cimetière ont déjà quitté l’Iraq en 1950-1951. En juillet dernier, Ali al-Allaq, un membre du Comité des Affaires religieuses parlementaire, avait rapporté que seulement neuf Juifs étaient restés en Irak. Or, en 1941, quelque 130 000 Juifs avaient été enregistrés. Commentant le petit nombre de Juifs restant en Irak en 2008, Stephen Farrell a écrit dans le New York Times : « Dans la ville qui était autrefois le cœur de la communauté, ils ne peuvent même pas rassembler un minyan ».

L’intérieur de la grille rouillée du cimetière juif, apparaît après une marche sur des sentiers rarement utilisés. Les tombes ornées de caractères hébraïques comme signe distinctif sont maintenant couverts de poussière. « Certains musulmans visitent le cimetière à la recherche de la bénédiction d’un saint homme enterré ici connu comme M. Blaibel, dont la lignée remonte au Prophète Moïse, » Umm Essam, une femme musulmane de 65 ans, a déclaré à Al-Monitor : « Je visite cet endroit régulièrement et des fois même à la lumière des bougies. Il y a des musulmans qui visitent la tombe de Blaibel car il exauce beaucoup de leurs souhaits. » Bien que ce soit une question controversée dans l’Islam, les visites aux tombes de figures considérées comme saintes, est une pratique courante. Moïse est un prophète « de l’islam », alors son descendant, Blaibel, est important pour les musulmans qui font ces pèlerinages. On croit que ces visites aident à ce que les prières soient exaucées.

Ziad Mohammed est l’exemple vivant de l’ancien esprit de coexistence irakienne, son témoignage se distingue dans ces jours de tourmente. Il a traversé les tumultes des divisions religieuses d’Irak, il est un musulman qui appartient à la famille qui a supervisé le cimetière juif dans les années 1960. Quand son père est mort dans les années 1980, Ziad a hérité de cette responsabilité. Il garde le cimetière et contribue à l’accueil du peu de visiteurs qui viennent. Pour Mohammed: « Les musulmans visitent ce cimetière juif avec un esprit de tolérance et le respect des confessions différentes. … Malgré l’apparence négligée du cimetière, personne n’a violé sa sainteté, même pendant le conflit violent et sectaire de 2005-07. …

Rien qu’évoquer les Juifs irakiens reste une question sensible en Irak, même si la crise politique actuelle a renforcé la nostalgie de nombreux irakiens pour un passé où les musulmans et les Juifs avaient vécu en bon voisinage. Pour les plus modérés des Musulmans irakiens, le souvenir de leur histoire commune avec les Juifs à travers les monuments historiques, pourrait aider à remplacer la haine religieuse et sectaire.