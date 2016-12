Iran : Obama, Trump et Israël sont tous semblables !

Le commandant-adjoint des Gardiens de la révolution islamique pour les affaires politiques, le général Rassoul Sinai a affirmé que le président américain élu Donald Trump et le président sortant Barack Obama « sont similaires car leurs objectifs stratégiques sont les mêmes, alors que seulement leurs méthodes diffèrent », a rapporté le site d’informations iraniens Farsnews. Le général Sinai a indiqué que « les ennemis s’efforcent via les menaces et les conflits provoqués dans notre région de nous forcer à reconnaître l’influence régionale de l’ Arabie Saoudite et donc de reconnaître officiellement l’entité sioniste », soulignant que « grâce à Dieu, les USA ont commis une erreur stratégique en violant l’accord, car cela renforce notre crédibilité ».