Iran : “Le système instauré par Khomeyni est un échec”

Daoud Boughezala. D’une manière ou d’une autre, cette élection prépare-t-elle la désignation du futur guide à la mort de Khamenei qui est âgé et malade ?



Amélie Chelly. Il y a en effet de fortes chances pour que cette élection n’ait pas pour seul rôle d’élire un président. En filigrane se profile la succession du guide et on peut penser que même si Raïssi n’est pas élu, le rôle de cette élection aura été de faire émerger cette figure de sorte qu’elle ait un ancrage plus affirmé dans le paysage politique du pays. Rappelons que la République islamique est fondée sur le système du Velayat-e faqih, c’est-à-dire la tutelle du juriste-théologien. Constitutionnellement, le guide est la pierre angulaire du système. Le président ne saurait constituer une sorte de contre-pouvoir, toutes ses décisions étant validées ou invalidées par le guide. L’émergence de Raïssi pourrait préparer la succession du Guide dans une traditionnelle couleur conservatrice assurant la pérennité d’un régime où le pragmatisme est à l’œuvre sous l’épaisseur visible d’une rhétorique islamiste identitaire dont le guide doit être l’incarnation. Mais dernièrement, au cours des débats, Ebrahim Raïssi aurait perdu beaucoup de la crédibilité qu’il avait auprès de la population qui le défendait. La question n’est ainsi pas si simple. Puis pour beaucoup d’Iraniens, la considération de la succession du guide est encore hors de propos concrètement.

On l’oublie souvent, l’Iran est un pays ethniquement morcelé. Kurdes, Azéris, Hazaras, Arabes et autres composent une sacrée mosaïque ethno-linguistique. Ce morcellement de la nation iranienne a-t-il des effets politiques ? La République islamique parvient-elle à dépasser ces particularismes grâce au plus grand commun dénominateur qu’est l’islam ?