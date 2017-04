Irlande : Un professeur au cours d’une conférence universitaire: « Le Mossad a acclamé le 11 Septembre»

Un professeur de l’Académie Américaine, Joël Kovel, a déclaré à l’auditoire lors d’une conférence d’universitaires et de militants pro-palestiniens que cinq agents du Mossad «ont acclamé» la destruction des tours jumelles [World Trade Center] lors des attentats du 11 septembre en 2001. «Lorsque les tours ont brûlé, savez-vous que cinq artistes acclamaient l’événement de l’autre côté du fleuve?», a demandé Kovel à l’auditoire. «C’était des agents du Mossad, en fait – six d’entre eux. Ils ont été arrêtés et ont disparu de la face de la terre». Une partie du public a qualifié cette affirmation de «fausse» et «d’antisémite».