Ismaël Haniyeh : « Nous avons arrêté l’assassin de Mazen Fokaha »

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, déclare lors d’une conférence de presse que les services de renseignement du Hamas ont réussi à appréhender le meurtrier de Mazen Fokaha, fondateur de la cellule de liaison entre Gaza et les activistes terroristes de Judée et Samarie, qui a été éliminé quelques semaines plus tôt. Fokaha, relâché dans le cadre de l’accord Shalit et responsable de la mort de dizaine d’israéliens, a été éliminé par balles à proximité de sa maison de la bande de Gaza, et le Hamas semble convaincu que les services israéliens ont envoyé des opérateurs palestiniens effectuer la tâche.