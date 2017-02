Israël a aidé la France à déjouer des attentats

Israël Katz, ministre du Renseignement et des Transports israélien a révélé sans donner plus de précisions que le ministre français de l’Intérieur Bruno le Roux l’avait remercié de l’aide apportée par Israël pour déjouer des projets d’attentats terroristes en France. Katz s’est également félicité d’avoir « fourni plus d’informations aux Etats-Unis que tous les alliés réunis. Beaucoup de pays viennent nous voir pour apprendre de notre expérience ».