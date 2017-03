C’est reparti ! Israël accusé d’assoiffer les Palestiniens. Par Bely

Problème mondial de pénurie d’eau ? C’est évidemment la faute d’Israël ! Et de voir une fois de plus Israël condamné à boire jusqu’à la lie les résidus infâmes de la calomnie à propos de sa responsabilité « incontestable » ( quoi que non vérifiée) dans le manque d’eau dont souffre la région, le Moyen-Orient voire la planète toute entière.

Et cela doit se savoir que seul Israël…

Pour cela différents programmes sont à la disposition du plus grand nombre des pro-palestiniens.

Un exemple : Créer de toutes pièces le « reportage-réalité-pris-sur-le-vif » fait pour qu’un témoin digne de foi puisse exprimer son désarroi devant une situation dont les affreux colons…

Choisi un peu au hasard, un parmi beaucoup d’autres, le cas du député socialiste des Hauts de Seine Alexis Bachelay. Et celui-ci d’évoquer longuement dans les colonnes du courrier de l’Atlas ses impressions après avoir passé 5 jours courant septembre dernier en Palestine. Cinq jours à rencontrer plusieurs associations, à discuter avec des politiques. Cinq jours, d’une grande intensité, qui l’ont terriblement affecté dit-il. Et de raconter encore et encore sa rencontre avec le ministre palestinien en charge des problèmes d’eau dont la nappe phréatique à Gaza est polluée à plus de 97%. Et de raconter les colonies qui se répandent comme des champignons. Nous avons rencontré une ONG qui nous a expliqué en détail comment le gouvernement israélien, le plus à droite de l’histoire d’Israël, essaie par exemple de chasser les Palestiniens de Jérusalem. Ils ont aussi pour projet de rallonger le mur sur une longueur de plus de 300 kilomètres, afin de pouvoir annexer, c’est à dire protéger, les colonies qui pullulent en Cisjordanie, les rattacher à l’état d’Israël. Conséquence : beaucoup de villages palestiniens vont se retrouver de l’autre côté du Mur et vont devoir faire face comme ce vieux fermier palestinien et sa femme qui m’ont raconté leur calvaire. Ceux-ci vivent à proximité d’une « colonie » et sont régulièrement malmenés par leurs voisins israéliens qui balancent des grenades lacrymogènes dans leur jardin, les insultent et les molestent sans qu’ils puissent porter plainte, de peur des représailles.

Et de diffuser haut et fort même ce qui n’a aucun rapport avec l’eau !

Et si ce n’est pas suffisant, reste à inventer !

Là, il existe de vrais faux spécialistes telle l’agence Reuters qui prétend se référer à des obligations structurelles de la Compagnie Nationale des Eaux d’Israël. Reuters se plait à dénoncer l’agence de l’eau israélienne qu’il montre du doigt pour sa part de responsabilités dans l’approvisionnement en eau des Palestiniens spécialement en Cisjordanie. Et d’envenimer un peu plus la situation, en mettant en avant les revendications des habitants de nombres de villages dont Al Jab’ .

Et d’hurler avec les chien-loup que le système « Mekorot » ne fournit de l’eau que par intermittence et à « basse pression » !

Reuters décrit sciemment une image tendancieuse de la condition des palestiniens confrontés à des problèmes d’eau potable sans issue, plus particulièrement en Cisjordanie. Qui pourrait leur rétorquer alors qu’au contraire, selon les accords d’Oslo II de 1995 – les Palestiniens sont « libres de creuser et de maintenir en bon état leurs propres puits ».

Ce qui est toujours exact ce jour : « La majorité des puits en Cisjordanie sont toujours détenus et exploités par les Palestiniens.

Mais si mal tenus, si mal exploités, qu’Israël se voit obligé de fournir à l’Autorité Palestinienne quelques 67 millions de mètres cubes d’eau/an. Mais que ne dirait-on si les Israéliens ne partageaient pas ce trésor vital qu’est l’eau ?

Et si cela ne suffit pas non plus, reste aux dirigeants palestiniens eux-mêmes à prendre les choses en main.

Ainsi peut-on les voir sans vergogne donner un petit coup de pouce supplémentaire pour que le manque d’eau soit bien réel aux dépens de leurs sujets, ces pauvres palestiniens, – cette fois-ci de véritables victimes. Facile ! Il leur suffit de déclarer les puits empoisonnés par les affreux colons pour enlever toute velléité de boire au plus assoiffé de ces pauvres palestiniens….