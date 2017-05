Israël: des arabes incendient une école talmudique !

Des Arabes ont mis le feu lundi à la yeshiva de Homesh en « solidarité » avec les terroristes qui sont en grève de la faim dans les prisons israéliennes.

L’incendie a causé de lourds dégâts au bâtiment mais, heureusement, il n’y a pas eu de blessures.

Homesh est l’une des nombreuses communautés du nord de la Samarie qui ont été démolies lors du « désengagement » de 2005. La yeshiva de Homesh, cependant, a continué à fonctionner depuis plus d’une décennie et compte plus de 30 étudiants qui y participent quotidiennement.