Israël arrive en 30è position des pays les plus attractifs au monde. La Suisse occupe la première place du classement parmi 80 pays étudiés sur 65 critères soumis à l’opinion de 21 000 personnes interrogées dans 36 pays par Y&R’s BAV Consulting,The Wharton School of the University of Pennsylvania, et U.S. News & World Report.