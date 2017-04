Israël au secours des péruviens après un ensemble de catastrophes, inondations, coulée de boue etc.

Ce sont les équipes israéliennes de l’organisation « IsraID » qui se sont rendues au Pérou pour venir en aide à des centaines de milliers de personnes sans abri, identifier la centaine de personnes mortes dans ce séisme qui a eu lieu il y a trois semaines et rechercher tous les « disparus » enfouis dans la boue due aux glissements de terrain ou noyés dans les crues qui ont frappé ce pays. Les israéliens devraient rester encore le temps de trouver des solutions alimentaires , approvisionner la population en eau non polluée, remettre debout le plus d’abris possibles et rouvrir les écoles .