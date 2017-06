Israël autorise l’ouverture du poste-frontière Allenby 24h24.

Israël a accepté d’autoriser l’ouverture du poste-frontière Allenby, qui relie la Jordanie et la Cisjordanie, 24 heures sur 24 dans les prochains mois et, après 2018, d’ouvrir le checkpoint de manière permanente. L’ouverture du poste-frontière Allenby aura un impact sur des dizaines de milliers de Palestiniens qui travaillent légalement en Israël chaque jour, principalement dans le bâtiment. (i24News)

Le pont Allenby, connu également par les Arabes sous le nom de King Hussein Bridge (arabe : جسر الملك حسين, Jisr al-Malek Hussein, « pont Roi-Hussein ») est un pont qui permet de franchir le Jourdain séparant à cet endroit, la Cisjordanie (territoire occupé par Israël) et la Jordanie. Le fleuve constitue de facto la frontière israélo-jordanienne dont le pont Allenby est principal poste-frontière, situé à quelques de kilomètres à l’est de Jéricho.

Le pont a été initialement construit en 1918 par le général britannique Edmund Allenby alors auréolé de sa victoire dans la région sur les forces ottomanes durant la première Guerre mondiale. Ce pont remplaçait d’ailleurs un ouvrage plus ancien édifié sous la domination turque par le Moutassarifat de Jérusalem en 1885.

Détruit une première fois le 17 juin 1946, lors des actions de sabotages baptisées la Nuit des ponts organisée par la Haganah, contre le gouvernement mandataire britannique, il fut de nouveau endommagé lors de la guerre des Six Jours en 1967 et remplacé un an plus tard par un pont en treillis. L’actuel pont a été construit avec l’aide de fonds japonais durant les années 1990 à la suite de la signature du traité de paix israélo-jordanien en octobre 1994.