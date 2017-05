Israël boycotté par la principale confédération syndicale norvégienne ! Par Bely

Israël 1er sujet de préoccupation de la principale confédération syndicale norvégienne ? Impossible ? Pas tant que cela si l’on se réfère à l’article issu du journal AL-QUDS AL-ARABI*

Et ce journal de se réjouir et de développer à l’envie que c‘est le « LO », « Union pour les syndicats norvégiens », la plus grande centrale syndicale de Norvège qui a appelé ce vendredi 12 mai 2017 au boycott d’Israël sur le plan économique, culturel et académique ainsi que l’obligation de reconnaître l’Etat de Palestine dans les frontières de 1967 ».

Et ce journal de rappeler que les délégués ont voté par 197 voix contre 117 le boycott d’Israël en réponse à l’impasse actuelle de la question palestinienne.

A noter « le silence radio » d’AL-QUDS AL-ARABI à propos de la déclaration dont on peut lire le libellé dans les réseaux sociaux, à savoir que le gouvernement norvégien, quant à lui, est opposé au boycott d’Israël et préoccupé par la décision du syndicat : « Un boycott crée de la distance. Nous devons avoir des liens étroits tant avec les Israéliens qu’avec les Palestiniens », a réagi le ministre des Affaires étrangères, Børge Brende, sur Twitter.

La réaction de l’ambassadeur d’Israël

Ceci-dit, le journal reprend son article là où il l’avait laissé, en particulier sur les réactions de l’ambassade d’Israël à Oslo qui a aussitôt « condamné dans les termes les plus vifs » cette décision syndicale.

« Une fois de plus, cette résolution immorale illustre l’esprit de discrimination et les « deux-poids-deux-mesures » profondément ancrés à l’encontre d’Israël », a déclaré l’ambassadeur d’Israël en Norvège Raphael Schutz dans un courriel à l’AFP, ajoutant qu’ « Adopter ces positions, c’est faire cause commune avec les pires ennemis d’Israël ».

Et pourtant, on se souvient, article ou pas … La Norvège avait accueilli au début des années 1990 des pourparlers israélo-palestiniens qui avaient débouché sur les accords d’Oslo avec tous les espoirs de Paix que cela sous-entendait. Aujourd’hui ils sont moribonds et Israël traité pis que pendre. Et demain…