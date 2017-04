Israël classé 3e au monde, pour sa stabilité économique

Selon un classement annuel établi par la chaîne économique Bloomberg. Grâce à son inflation minime et son taux de chômage très bas (4,8%) depuis plusieurs années, Israël a été classé 3e mondial dans la catégorie des économies stables et prospères pour l’année 2016. L’Etat hébreu n’est dépassé que par Hong Kong et la Corée du Sud.