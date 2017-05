Israël, pas concerné par l’accord intervenu en Syrie

Israël n’est pas du tout concerné par le récent accord conclu par la Russie, la Turquie et l’Iran sur la création de quatre zones de désescalade en Syrie et poursuivra ses attaques contre ce pays. Selon le quotidien israélien Maariv, l’institution sécuritaire israélienne rapporte que l’évaluation en vigueur à Jérusalem sur le succès de cet accord est à «faible vraisemblance», soulignant que l’écart est très grand entre les décisions prises et leur mise en exécution en Syrie. Des sources israéliennes non identifiées par le journal ont indiqué que l’accord signé n’a pas été approuvé par les l’opposition syrienne, et comporte des divergences importantes dans les positions entre la Turquie et la Russie.