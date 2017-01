Israël dans le top 10 des économies innovantes

Bloomberg vient de publier son classement des économies innovantes en 2017 et Israël s’est trouvé en bonne place cette année. Le pays s’est vu attribuer un 81,23 sur 100 de moyenne et alors qu’il était 11e l’an passé, Israël est désormais dans le top 10 mondial précisemment à la 10e place!

Bloomberg classifie également les pays dans des sous classements précis et ainsi Israël se retrouve sur les 3 marches du podium à la fois dans 3 secteurs différents: la recherche (1e), la R&D (2e), et le taux de start-up high-tech (3e)

Les 9 premiers pays cette année sont: (du 1e au 9e) la Corée du Sud, la Suède, l’Allemagne, la Suisse, la Finlande, Singapour, Japon, Danemark, et enfin juste devant Israël, les États-Unis.

La France se trouve juste après l’État hébreu, en 11e position.