Israël: découverte de preuves de la dernière bataille à Jérusalem

Les fouilles ont été effectuées sur une rue centrale près des portes de la ville et près du bassin de Siloé

Après avoir marqué les 50 ans de la réunification de Jérusalem, l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA) et l’Autorité de la protection des parcs nationaux ont annoncé avoir découvert des vestiges la bataille de Jérusalem qui précéda la destruction du Second Temple, il y a 2.000 ans.

Les fouilles menées sur une rue contiguë aux portes de la ville et à proximité du bassin de Siloé, financées par l’association « City of David » (ELAD), ont permis la découverte de flèches et de pierres de catapulte, issues de la bataille entre les Romains et les rebelles juifs, à la fin de laquelle Jérusalem fut détruite.