Israël dénoue le mystère du sexe…des crevettes

Il est très difficile de différencier une crevette femelle d’une crevette mâle manuellement. Spécialisée dans l’ingénierie génétique et la biotechnologie, Enzootic a réussi à mettre au point un élevage de crevettes géantes “M. Rosenbergii”, femelles (40 u/m2 contre 4u/m2 pour les mâles). La méthode employée peut être utilisée pour tout crustacé, la femelle étant plus charnue, croit plus rapidement, et consomme moins de nourriture. Le marché des crustacés, évalué à 36 milliards $ (7 millions tonnes), croît de 10% l’an, notamment aux Etats-Unis et en Extrême Orient. Enzootic a reçu le 1er prix d’innovation à l’“International AgriVest Conference” de l’Institut Weizman.