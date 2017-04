Israël, du plomb dans l’eau potable : les villes concernées

Des traces de plomb ont été relevées en Israël dans 32 communes au cours des 3 dernières années. Selon le ministère de la Santé, 8 de ces communes auraient une concentration supérieure à la norme autorisée dans l’eau potable selon des test effectués entre Octobre 2015 et Octobre 2016.

Parmi les communes qui ont trouvé des traces de plomb dans leur eau potable, on trouve : Haïfa, Afula, Rosh Pina, Akko, Zichron Yaakov, Beit Shean, Yokneam, Karmiel, Binyamina, Nahariya, Nazareth, Nazareth Illit, Kiryat Bialik, Kiryat Yam, Umm al-Fahm et Kfar Tavor.

Dans la plupart des cas , la présence de plomb dans l’eau reste inférieure au seuil de concentration de plomb nuisible, à savoir 10 microgrammes par litre et seulement 0,7% des tests font apparaître une trop forte concentration de plomb. Il est possible que ce plomb provienne des installations elles même comme les tuyaux d’acheminement, les robinets, les chaudières ou encore les chauffe-eau solaires (doud chemech).

Selon le professeur Dror Avisar, directeur du Centre de Recherche de l’Eau et de l’École des Sciences de la Terre à l’Université de Tel Aviv, « il convient de diminuer la présence de plomb dans l’eau, et pas seulement ne pas dépasser la norme ». Il a ajouté : « Il y a des études indiquant qu’une personne exposée à la pollution chronique de plomb dans l’eau peut être en proie à des problèmes neurologiques variés – comme des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire et diminution du niveau de QI et de l’intelligence, un dysfonctionnement cardio-vasculaire, de la tension artérielle, encore plus chez les enfants.”

Le ministère de la Santé, quant à lui publie avoir procédé à plus de 6000 tests ces trois dernières années qui ont prouvé que la qualité de l’eau en Israël était une des meilleures au monde. La compagnie des eaux a déclaré: « L’eau fournie en Israël est d’excellente qualité, et répond aux normes strictes du ministère de la Santé pour l’eau potable, est conforme aux normes internationales – à la fois de l’OMC et de l’UE.