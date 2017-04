Israël et l’Arabie Saoudite liguées contre un même ennemi

Comment l’Arabie Saoudite, noyée dans ses contradictions inextricables, entre wahhabisme violent et répressif et ronds de jambe en direction de l’Occident, serait-elle prête à engager un rapprochement avec son plus grand adversaire, Israël ? Un adversaire tout désigné quand on sait que ce « royaume de la haine », qui interdit aux Israéliens de fouler son sol, est à la source même de l’émergence des nouveaux terroristes mondiaux.

Néanmoins, le rapprochement a bel et bien eu lieu. Et ce, sur fond de grands bouleversements régionaux : du printemps arabe aux troubles majeurs qui s’en sont suivis en Libye, en Irak et en Égypte, en passant par les obscurs agissements d’Obama en faveur de l’Iran, sans compter le positionnement inédit d’Israël, notamment grâce à ses innovations technologiques sans pareil, à son économie florissante, à ses capacités en cyberguerre ou encore à ses découvertes de gaz naturel.

Un rapprochement qui se concrétise sur le terrain en juin 2015 par une première rencontre en Inde, à Lucknow, entre l’équipe israélienne dirigée par le directeur général du Ministère israélien des Affaires étrangères de l’époque Dore Gold (auteur du livre sur l’Arabie Saoudite « Hatred’s Kingdom ») et la délégation saoudienne conduite par Anwar Majed Eshki, général saoudien à la retraite. Depuis, les réunions clandestines vont bon train, s’accordant notamment sur l’épineuse affaire nucléaire iranienne, principale menace pour la stabilité régionale selon les deux parties. En visite en Israël en juillet 2016, Eshki définit l’État juif comme « un éventuel allié contre l’Iran et ses aspirations régionales » dans une déclaration faite à la télévision israélienne.

Minuscule grain de sable dans l’imbroglio des relations internationales contemporaines ou lueur d’espoir non négligeable, le rapprochement entre Israël et l’Arabie Saoudite est désormais « officiellement officieux » alors qu’Abdul-Hameed Hakeem, jeune intellectuel saoudien, écrit suite à sa visite en Israël en juillet 2016 au sein de la délégation saoudienne: « la société israélienne embrasse une culture de la paix, elle aspire à la coexistence et à la paix » contredisant l’image négative de l’État hébreu véhiculée dans son pays. Une initiative courageuse qui traduit également l’aspiration ardente au changement de la la jeune génération saoudienne.

Katja Epelbaum